Damartex redresse ses comptes au premier semestre

(AOF) - Damartex a clôturé le premier semestre de l'exercice 2024/2025 sur une perte nette de 4,1 millions d'euros contre une perte nette de 16,4 millions d'euros sur la même période, un an plus tôt. L'Ebitda opérationnel de Damartex est passé en un an de 6,6 millions d'euros à 12,6 millions d'euros. La société explique cette amélioration par "un travail continu sur la marge et l'optimisation des coûts marketing et des frais fixes". Le chiffre d’affaires a reculé de 2% à 284,6 millions d’euros. Il a baissé de 2,6% à taux de change constants.

S'agissant de ses perspectives, Damartex indique qu'il "entend poursuivre et renforcer cette dynamique positive, avec pour objectifs premiers le retour à la rentabilité et la satisfaction client". Le groupe dirigé depuis février par Nicolas Marchand s'attache par ailleurs "à déployer efficacement le second chapitre de son plan stratégique dare. act. impact 2026, axé sur la croissance durable de ses activités".

