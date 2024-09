Damartex : amélioration de l'Ebitda opérationnel annuel

(AOF) - Damartex conclut l’exercice 2023/24 en affichant une perte nette de 36 millions d’euros contre une perte nette de 32,6 millions d’euros sur l’exercice précédent. Les comptes du groupe ont été "impacté majoritairement par des évènements non récurrents que sont les opérations de cession d’Afibel et les restructurations engagées au sein du groupe ainsi que par les coûts d’intérêts liés au financement finalisé en août 2023".

L'Ebitda opérationnel de Damartex ressort en amélioration à 9,6 millions d'euros, contre 4,4 millions d'euros l'an dernier, "reflet de l'ajustement de ses activités et du pilotage fin de ses coûts vers plus de profitabilité". Damartex souligne avoir mis en œuvre des décisions opérationnelles et des mesures de flexibilisation des coûts qui portent d'ores et déjà leurs fruits.

Le chiffre d'affaires a reculé de 9,9% à 529,2 millions d'euros. Il a baissé de 10,2% à taux de change constants. "Cette évolution reflète une activité impactée par des vents contraires (instabilité macroéconomique et contraction de la consommation), mais également des investissements commerciaux davantage ciblés", a commenté la société.

S'agissant de ses perspectives, Damartex engage le chapitre 2 de son plan stratégique Dare.Act.Impact 2026. "L'ambition pour 2024/2025 est de tirer tous les bénéfices de ces restructurations et d'accélérer l'évolution des business model", indique notamment le groupe.

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.