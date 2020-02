DALET : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 58,5 M EUR (+5%)

PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE COMMERCIALE DE +9%

NIVEAU RECORD DE PRISES DE COMMANDES

DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires consolidé 2019.

Données non auditées

en millions d'euros 2018 2019 Variation Licences perpétuelles 15,7 14,7 -6% Abonnements - 0,5 ns Maintenance - Support 18,0 20,6 +14% Services 13,5 16,2 +20% Matériels 8,4 6,5 -23% Total Chiffre d'affaires 55,6 58,5 +5% Total Marge brute commerciale* 48,9 53,3 +9% Taux de marge brute commerciale 88% 91% +3 points

* la marge brute commerciale se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires d'une part et d'autre part les achats de matériels, services associés et ressources cloud liés aux ventes

Progression de l'activité et de la marge brute commerciale

DALET a réalisé au 4ème trimestre de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 18,5 M€, en progression de +7% en comparaison du T4 2018 à données publiées, soit une croissance de +4% à périmètre comparable[1]. Retraité des ventes de matériels et d'Ooyala, le chiffre d'affaire du T4 est en croissance de +6%. Sur l'ensemble de l'année, les ventes ressortent à 58,5 M€ en croissance de +5% à données publiées et de +2% hors impact Ooyala. Retraitée des ventes de matériels, la croissance annuelle à périmètre constant atteint +6%.

La plateforme Flex Media d'Ooyala apporte au groupe un premier chiffre d'affaires reconnu sur 2019 de 0,5 M€ sur les solutions en mode abonnements qui, additionné à la forte progression des revenus de Maintenance/support (+14%), fait monter la part récurrente du chiffre d'affaires, un indicateur clé pour la société, à 36%.

Le chiffre d'affaires annuel Licences est en repli de -6% par rapport à un exercice 2018 très dynamique, mais cette évolution est à relativiser compte tenu du nombre élevé de contrats enregistré sur la fin de l'année, qui seront reconnus en chiffre d'affaires sur 2020. Les Services sont restés en très forte croissance de +20%, soutenus par leur meilleure valorisation auprès des clients. L'activité non stratégique de Matériels est en repli de -23% conformément à la stratégie du groupe visant à réduire la composante Matériels dans les projets.

Le groupe a ainsi largement réalisé son objectif de progression de la marge brute commerciale, avec une augmentation de +6% hors contribution des actifs Ooyala et de +9% en intégrant ces derniers, ce qui représente 91% du chiffre d'affaires consolidé.

Poursuite de la dynamique de croissance sur la zone Amériques

En Europe, l'activité s'établit à 25,8 M€, en très légère hausse de +1% en données publiées. Après deux exercices de forte croissance, la zone AMÉRIQUES reste très bien orientée avec une progression des ventes de près de +18% à 26,3 M€. Dans les autres zones, la région APAC est quasi stable à 6,8 M€ (-1% en données publiées) et l'Afrique/Moyen-Orient affiche un recul de -39% dans des volumes cependant limités. Le chiffre d'affaires Ooyala est bien équilibré entre les 3 régions principales.

Atterrissage 2019

DALET confirme envisager un résultat opérationnel courant 2019 proche de l'équilibre sur son nouveau périmètre, hors coûts exceptionnels liés à la croissance externe, mais intégrant la perte réalisée par la plateforme Ooyala Flex qui avait été prise en considération au moment de la négociation du prix d'acquisition. Renforcé par des flux d'exploitation positifs grâce à une variation de BFR en nette amélioration sur la période, DALET dispose de toute la latitude financière nécessaire à la réalisation de ses objectifs en 2020 et au-delà.

Niveau record d'entrées en commandes

Le groupe a enregistré en 2019 un record d'entrées en commandes à 41,9 M€ hors Ooyala contre 39,8 M€ pour le précédent record de 2017, avec de nombreux projets remportés sur le dernier trimestre comme le méga deal annoncé récemment avec la radio publique espagnole RNE. Au 31 décembre 2019, DALET dispose en conséquence d'un carnet commandes facturables sur 2020 à son plus haut niveau à 49,7 M€ dont près de 6 M€ sur le produit Ooyala Flex.

Perspectives : croissance soutenue en 2020 et retour à la profitabilité

Fort de ce carnet de commandes historique, DALET envisage une activité dynamique en 2020 tant sur son périmètre historique que sur la plateforme Ooyala Flex où le groupe compte confirmer son excellent démarrage commercial. L'intégration de la plateforme Ooyala Flex Media Platform est à la fois transformatrice et incrémentale pour l'offre de Media Asset Management DALET, car elle élargit son offre de distribution de contenus multi-plateforme à un plus grand nombre de verticaux et de segments de marchés tout en accélérant la transition d'une partie des activités du groupe vers des revenus basés sur l'abonnement.

Au global, DALET vise une croissance comprise entre 8 et 12% en 2020 accompagnée d'un retour à la profitabilité.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2019 le 22 avril 2020 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros., Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication : Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 75

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

[1] Retraitée de la contribution des actifs Ooyala intégrés depuis le 12 juillet