Daktronics chute après une baisse des bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du fabricant d'écrans vidéo Daktronics DAKT.O glissent de 7,56% à 23 dollars avant bourse

** Les résultats du troisième trimestre sont de 4,55 millions de dollars, contre 6,5 millions de dollars attendus, en excluant les coûts non récurrents - données LSEG

** Les dépenses d'exploitation de 41,7 millions de dollars au troisième trimestre dépassent les estimations de 40,4 millions de dollars

** La société déclare surveiller l'évolution du paysage tarifaire et l'impact de l'inflation, tout en promettant de prendre des mesures tarifaires en conséquence

** L'action a grimpé de ~26% depuis le début de l'année, à la dernière clôture