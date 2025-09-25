Daiwa réduit le PT de Deere en raison de la faiblesse des tendances agricoles et du frein tarifaire

25 septembre - ** Daiwa Capital Markets réduit les prévisions de le fabricant d'équipement agricole Deere DE.N de 565 $ à 530 $; maintient la note à "surperformance"**

** Le nouveau PT représente toujours une prime de 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action**

** Les stocks élevés de matériel d'occasion, la pression persistante sur les marges liée aux tarifs douaniers et la faiblesse persistante des revenus agricoles ont conduit Daiwa à réduire ses prévisions de BPA pour l'exercice 2026 à 20,70 $, contre 23,50 $ auparavant**

** La société de courtage indique que les stocks de matériel d'occasion diminuent lentement, que les accords commerciaux n'ont pas amélioré les perspectives agricoles et que les droits de douane devraient continuer à peser sur les prix au cours du premier semestre de l'exercice 2026**

** 11 des 24 maisons de courtage notent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 512 $ - données compilées par LSEG**

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 10,7 % depuis le début de l'année, contre 9,7 % pour l'indice S&P 500 Machinery (Industry) .SPLRCMAC **