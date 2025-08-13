Daimler, Volvo et d'autres constructeurs de camions poursuivent la Californie pour bloquer les règles en matière d'émissions

Les constructeurs de camions pris entre les feux croisés des États-Unis et de la Californie

Les États-Unis mettent fin à leur enquête antitrust sur le projet californien de camions propres

Le gouverneur et le régulateur californiens ne sont pas disponibles pour un commentaire

Quatre grands constructeurs de camions, dont Daimler DTGGe.DE et Volvo, ont intenté un procès à la Californie pour empêcher l'État d'appliquer des normes d'émissions strictes que le président américain Donald Trump a déclarées nulles en juin.

Daimler, Volvo, Paccar PCAR.O et International Motors

VOWG.DE , anciennement Navistar, ont déclaré avoir été "pris entre deux feux" après que Trump a annulé les dérogations émises sous l'administration Biden qui laissaient la Californie fixer ses propres normes.

Dans une plainte déposée lundi, les constructeurs de camions ont déclaré que l'annulation par M. Trump de l'approbation par l'Agence américaine de protection de l'environnement du plan californien visant à stimuler les ventes de poids lourds zéro émission et à réduire les émissions d'oxyde d'azote a préempté l'application de l'État.

Ils ont déclaré que cela incluait l'application du Clean Truck Partnership , un programme de 2023 donnant à l'industrie de la construction de camions la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences en matière d'émissions tout en faisant progresser l'objectif californien de réduction des émissions.

Les constructeurs de camions ont déclaré que l'incertitude réglementaire a causé un préjudice irréparable car ils ne peuvent pas planifier leur production à l'avance sans savoir quels véhicules ils seront autorisés à vendre.

La plainte déposée lundi désigne le California Air Resources Board et le gouverneur démocrate Gavin Newsom comme défendeurs. Elle a été déposée devant le tribunal fédéral de Sacramento, la capitale de l'État.

Le bureau de M. Newsom et le conseil n'ont pas répondu mardi aux demandes de commentaires.

Mardi soir, la Federal Trade Commission a mis fin à une enquête antitrust sur le Clean Truck Partnership et a déclaré que Daimler, Volvo, Paccar et International Motors avaient accepté d'éviter de futurs accords anticoncurrentiels avec les autorités de régulation de l'État.

"Le dépassement réglementaire de CARB constituait une menace majeure pour le transport routier américain", a déclaré Taylor Hoogendoorn, directeur adjoint du bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué.

M. Trump, un républicain, tente de limiter le pouvoir de la Californie, en vertu de la loi fédérale sur la qualité de l'air, de fixer des limites de pollution plus strictes que ne l'exige la législation fédérale, ainsi que la capacité de M. Newsom à promouvoir les véhicules électriques dans le cadre de la lutte contre le changement climatique qu'il mène en tant que gouverneur.

Depuis 1970, la Californie a obtenu plus de 100 dérogations au titre de la loi sur la qualité de l'air.

Lors de la signature de résolutions conjointes du Congrès en juin, M. Trump a également bloqué les efforts de la Californie visant à mettre fin aux ventes de véhicules à essence uniquement d'ici à 2035.

L'État a également intenté un procès à l'adresse pour annuler les mesures prises par M. Trump.

L'affaire est la suivante: Daimler Truck North America LLC et al v. California Air Resources Board et al, U.S. District Court, Eastern District of California, No. 25-02255.