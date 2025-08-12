 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 736,86
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Daimler, Volvo et d'autres constructeurs de camions poursuivent la Californie pour bloquer les règles en matière d'émissions
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Quatre grands constructeurs de camions, dont Daimler DTGGe.DE et Volvo, ont intenté un procès à la Californie pour empêcher l'État d'appliquer des normes d'émissions strictes que le président américain Donald Trump a déclarées nulles en juin.

Daimler, Volvo, Paccar PCAR.O et International Motors

VOWG.DE , anciennement Navistar, ont déclaré avoir été "pris entre deux feux" après que Trump a annulé les dérogations émises sous l'administration Biden qui permettaient à la Californie de fixer ses propres normes.

Dans une plainte déposée lundi, les constructeurs de camions ont déclaré que l'annulation par Trump de l'approbation par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis du plan californien visant à stimuler les ventes de poids lourds zéro émission et à réduire les émissions d'oxyde d'azote a préempté l'application de l'État. Ils ont déclaré que cela incluait l'application du Clean Truck Partnership , un programme de 2023 donnant à l'industrie de la construction de camions la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences en matière d'émissions tout en faisant progresser l'objectif californien de réduction des émissions.

Les constructeurs de camions ont déclaré que l'incertitude réglementaire a causé un préjudice irréparable car ils ne peuvent pas planifier leur production à l'avance sans savoir quels véhicules ils seront autorisés à vendre.

La plainte déposée lundi désigne le California Air Resources Board et le gouverneur Gavin Newsom comme défendeurs. Elle a été déposée devant le Tribunal de district des États-Unis, District Est de Californie.

Le bureau de Newsom et le conseil n'ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

L'action de Trump s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les républicains pour limiter le pouvoir de la Californie, en vertu de la loi fédérale sur l'air pur, de fixer des limites de pollution plus strictes que ne l'exige la législation fédérale, et de la volonté de Newsom de promouvoir les véhicules électriques dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique.

La Californie a reçu plus de 100 dérogations au titre de la loi sur l'air pur depuis 1970.

Lors de la signature de résolutions conjointes du Congrès en juin, Trump a également bloqué les efforts de la Californie visant à mettre fin aux ventes de véhicules à essence uniquement d'ici à 2035. L'État a également intenté un procès pour annuler les mesures prises par Trump.

L'affaire est: Daimler Truck North America LLC et al v. California Air Resources Board et al, Tribunal de district des États-Unis, District Est de Californie, N° 25-02255.

Environnement

Valeurs associées

DAIMLER TR HLDG
41,400 EUR XETRA +0,27%
PACCAR
97,9100 USD NASDAQ +0,78%
VOLKSWAGEN
100,400 EUR XETRA +1,31%
VOLVO B ORD
287,200 SEK LSE Intl -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell
    Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell
    information fournie par Reuters 12.08.2025 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt. "Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite

  • Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza
    La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:50 

    La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. "Une famine se produit sous ... Lire la suite

  • Michael O'Flaherty, en avril 2024, à Strasbourg ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Guerre à Gaza : le Conseil de l'Europe alerte sur les ventes d'armes à Israël
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 15:24 

    Le commissaire aux droits de l'homme de l'institution a appelé les Etats-membres à la vigilance face aux violations du droit international humanitaire. Au coeur d'une nouvelle escalade dans les opérations militaires d'Israël à Gaza, la question des liens des pays ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank