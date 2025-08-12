Daimler, Volvo et d'autres constructeurs de camions poursuivent la Californie pour bloquer les règles en matière d'émissions

Quatre grands constructeurs de camions, dont Daimler DTGGe.DE et Volvo, ont intenté un procès à la Californie pour empêcher l'État d'appliquer des normes d'émissions strictes que le président américain Donald Trump a déclarées nulles en juin.

Daimler, Volvo, Paccar PCAR.O et International Motors

VOWG.DE , anciennement Navistar, ont déclaré avoir été "pris entre deux feux" après que Trump a annulé les dérogations émises sous l'administration Biden qui permettaient à la Californie de fixer ses propres normes.

Dans une plainte déposée lundi, les constructeurs de camions ont déclaré que l'annulation par Trump de l'approbation par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis du plan californien visant à stimuler les ventes de poids lourds zéro émission et à réduire les émissions d'oxyde d'azote a préempté l'application de l'État. Ils ont déclaré que cela incluait l'application du Clean Truck Partnership , un programme de 2023 donnant à l'industrie de la construction de camions la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences en matière d'émissions tout en faisant progresser l'objectif californien de réduction des émissions.

Les constructeurs de camions ont déclaré que l'incertitude réglementaire a causé un préjudice irréparable car ils ne peuvent pas planifier leur production à l'avance sans savoir quels véhicules ils seront autorisés à vendre.

La plainte déposée lundi désigne le California Air Resources Board et le gouverneur Gavin Newsom comme défendeurs. Elle a été déposée devant le Tribunal de district des États-Unis, District Est de Californie.

Le bureau de Newsom et le conseil n'ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

L'action de Trump s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les républicains pour limiter le pouvoir de la Californie, en vertu de la loi fédérale sur l'air pur, de fixer des limites de pollution plus strictes que ne l'exige la législation fédérale, et de la volonté de Newsom de promouvoir les véhicules électriques dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique.

La Californie a reçu plus de 100 dérogations au titre de la loi sur l'air pur depuis 1970.

Lors de la signature de résolutions conjointes du Congrès en juin, Trump a également bloqué les efforts de la Californie visant à mettre fin aux ventes de véhicules à essence uniquement d'ici à 2035. L'État a également intenté un procès pour annuler les mesures prises par Trump.

L'affaire est: Daimler Truck North America LLC et al v. California Air Resources Board et al, Tribunal de district des États-Unis, District Est de Californie, N° 25-02255.