DAIMLER VOIT UNE PROGRESSION DU BÉNÉFICE DE MERCEDES-BENZ EN 2020 FRANCFORT (Reuters) - Daimler a dit mercredi s'attendre à ce que le bénéfice d'exploitation de sa division Mercedes-Benz Cars & Vans augmente par rapport à l'année précédente alors même que la crise du coronavirus a poussé le groupe à abandonner récemment ses perspectives. Au premier trimestre, le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) du constructeur automobile allemand s'est élevé à 617 millions d'euros contre 2,8 milliards d'euros à la même période l'année précédente, dont 510 millions d'euros provenaient de la division automobile Mercedes-Benz. Daimler s'attend à un repli en 2020 de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel mais estime que le résultat opérationnel de sa seule division Mercedes-Benz Cars & Vans devrait augmenter compte tenu d'une charge exceptionnelle importante enregistrée l'an dernier. La semaine dernière, dans son communiqué des résultats préliminaires, Daimler a fait état d'une chute de près de 70% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre et a averti que son flux de trésorerie allait reculer cette année. Le groupe a prévenu mercredi qu'il affrontait un deuxième trimestre difficile et annoncé une hausse de ses provisions pour risque de crédit afin de faire face à une possible augmentation des défauts de paiement de ses clients qui achètent ou louent des véhicules Mercedes-Benz. Le groupe a enregistré une provision pour risque de crédit de 448 millions d'euros pour couvrir d'éventuelles pertes liées à la dégradation économique induite par la crise du coronavirus. Le directeur financier du groupe, Harald Wilhelm, a par ailleurs indiqué que le constructeur automobile maintenait sa proposition de dividende et qu'il n'avait pas besoin de prêts garantis par l'Etat. A la Bourse de Francfort, le titre Daimler progressait vers 07h50 GMT de 0,67% à 30,615 euros. (Edward Taylor, Elena Smirnova pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DAIMLER XETRA +2.06%