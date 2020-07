Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler vise une hausse des bénéfices de Mercedes-Benz avec la reprise des ventes Reuters • 23/07/2020 à 11:15









FRANCFORT, 23 juillet (Reuters) - Daimler DAIGn.DE a dit jeudi anticiper sur l'exercice en cours une hausse du bénéfice d'exploitation de sa marque Mercedes-Benz alors que les ventes de voitures haut de gamme se redressent. "Nous observons maintenant les premiers signes d'une reprise des ventes - en particulier du côté des voitures particulières de Mercedes-Benz, où la demande est forte pour les modèles haut de gamme et les véhicules électriques", a assuré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler et directeur de Mercedes-Benz. Il a ajouté que la marque souhaitait développer davantage le segment des véhicules de luxe dans l'espoir d'augmenter ses bénéfices. "La croissance la plus solide que nous puissions connaître se trouve dans les gammes supérieures des segments où nous sommes actifs", a-t-il affirmé lors d'une conférence téléphonique. Cette perspective dope le titre Daimler en Bourse, qui gagne 5,78% dans la matinée à Francfort, où il signe la plus forte hausse du Dax 30 .GDAXI . Les ventes de voitures particulières en Europe, qui ont chuté de 24,1% en juin par rapport à l'année précédente, se redressent désormais à mesure que les Vingt-Sept lèvent les restrictions imposées pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Daimler avait annoncé, à l'occasion de la publication la semaine dernière de résultats préliminaires, une perte d'exploitation de l'ordre de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes. Le constructeur automobile table pour l'ensemble de ses activités sur une baisse de son résultat opérationnel cette année. Le directeur financier, Harald Wilhelm, a expliqué que le constructeur devait modifier sa structure de coûts à long terme. (Edward Taylor; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DAIMLER XETRA +5.16% DAX XETRA +0.71%