Daimler Truck vise une marge 2026 globalement stable et un S2 plus fort

Daimler Truck DTGGe.DE a annoncé jeudi s’attendre à une marge bénéficiaire globalement stable en 2026 dans son activité industrielle et a précisé que le deuxième semestre devrait être plus performant que le premier.

Le constructeur, l’un des plus grands fabricants de camions au monde, prévoit un retour sur ventes ajusté dans son activité industrielle compris entre 6 % et 8 %, contre 7,9 % en 2025.

Daimler Truck prévoit pour 2026 des ventes comprises entre 330.000 et 360.000 véhicules, contre 315.000 unités en 2025.

Cette prévision dépend de l’évolution macroéconomique et géopolitique, notamment des droits de douane américains, et exclut les impacts potentiels des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou du conflit au Moyen-Orient, a précisé la société.

"Pour 2026, nous sommes positionnés pour une amélioration opérationnelle, avec des volumes plus élevés et des gains d’efficacité compensant des effets des droits de douane nettement plus importants", a déclaré Eva Scherer, directrice financière, dans un communiqué.

Les constructeurs européens de camions, notamment Traton

8TRA.DE et Volvo VOLVb.ST , ont été touchés par un affaiblissement de la demande en Amérique du Nord, la baisse de l'activité de fret et la volatilité liée aux droits de douane ayant pesé sur les commandes.

Daimler Truck a également déclaré avoir réalisé des économies nettes supérieures à 100 millions d'euros en 2025 grâce à son programme de réduction des coûts en Europe et vise à générer au moins 250 millions d'euros supplémentaires d'économies nettes récurrentes en 2026.

