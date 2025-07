Daimler Truck: projet de collaboration 'ciblée' avec Arquus information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de camions Daimler Truck et le constructeur français de véhicules militaires Arquus ont fait part jeudi de leur volonté de collaborer ensemble sur des projets décrits comme 'ciblés'.



Ce partenariat stratégique - qui va au-delà des activités habituelles des deux groupes - doit porter sur le codéveloppement, la production, la commercialisation et le soutien en service de véhicules militaires à roues.



L'objectif commun est de proposer des solutions adaptées aux besoins des forces armées, notamment dans le cadre de la future modernisation de la flotte logistique de l'armée française.



Pour cela, Daimler Truck et Arquus comptent rapprocher leurs compétences et leurs moyens industriels, à la fois en France et en Allemagne.



Les deux partenaires expliquent qu'ils comptent malgré tout conserver leurs sites de production respectifs pour les véhicules de défense.



Pour mémoire, le spécialiste français produit exclusivement dans son pays d'origine, où son siège est situé à Versailles, avec des sites industriels implantés à Garchizy et Limoges, au centre de la France.



Daimler Truck assemble quant à lui ses véhicules de défense à Wörth am Rhein, près de la frontière française, ainsi qu'à Molsheim

(Alsace).



L'usine de Molsheim est intégrée aux opérations industrielles françaises

de Daimler Truck, qui emploient au total plus de 3000 personnes dans l'Hexagone.





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG 40,830 EUR XETRA +0,07%