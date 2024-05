Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: premiers camions autonomes attendus en 2027 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mercredi qu'il avait l'intention de commercialiser ses premiers camions à conduite autonome d'ici 2027, indiquant avoir réalisé des progrès 'significatifs' en ce sens.



Le fabricant de poids lourds dit prévoir la mise sur le marché américain de véhicules hautement automatisés, c'est-à-dire au sens du niveau 4 du référentiel SAE, la norme de classification du degré d'automatisation de la conduite, à un horizon de trois ans.



Le groupe allemand explique que son partenaire technologique, Torc, a d'ores et déjà procédé à des tests en conditions logistiques réelles avec son Freightliner Cascadia, un gros porteur, sur une route reliant Phoenix à Oklahoma City.



Si Daimler souligne que sa technologie autonome est destinée à équiper la version électrique de son camion, le Freightliner eCascadia, il précise que les premiers camions autonomes à circuler sur les routes américaines seront, eux, dotés de moteurs thermiques.



A horizon 2030, le groupe indique qu'il espère générer des revenus de l'ordre de trois milliards d'euros et un résultats opérationnel (Ebit) d'au moins un milliard d'euros par an grâce à ses activités dans la conduite autonome.





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG XETRA -0.98%