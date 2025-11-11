Daimler Truck livre à Amazon ses premiers camions électriques eActros 600 (Mercedes-Benz)
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 11:56
L'eActros 600 dédié au transport de longue distance dispose d'une batterie d'une capacité de plus de 600 kilowatts/heure, d'où sa désignation, ainsi que d'un nouvel essieu moteur lui permettant d'atteindre une autonomie de 500 kilomètres sans charge intermédiaire.
En tenant compte des recharges intermédiaires pendant les pauses obligatoires du conducteur, l'eActros 600 peut parcourir plus de 1 000 kilomètres par jour.
Avec sa recharge ultrarapide d'une puissance maximale de 400 kW, le poids lourd peut passer de 10% à 80% de batterie en moins de 70 minutes.
Le camion, qui s'adresse au segment long-courrier en Europe, responsable à lui seuil des deux tiers des émissions de CO2 du fret routier lourd, a été élu ' Camion international de l'année 2025' par des journalistes spécialisés dans les véhicules industriels de 24 pays européens, le prix le plus important de l'industrie.
Au total, les eActros 600 commandés par Amazon parcourront chaque année l'équivalent de plus de 450 tours du monde, assurant la livraison de plus de 300 millions de produits.
Valeurs associées
|35,860 EUR
|XETRA
|+0,90%
A lire aussi
-
Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les zones dévastées par le typhon Fung-wong, profitant de la décrue dans les villages inondés, où le bilan s'élève à 25 morts. Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation ... Lire la suite
-
Après 11 jours de trajet, Mounir Abderahmane atteint enfin le camp de Tiné, dans la province du Wadi Fira au Tchad, après avoir fui El-Facher, au Soudan, le 25 octobre. Lorsque des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont envahi la ville, il veillait ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refaisant surface, alors que les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer