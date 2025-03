Daimler Truck: le BPA recule de 21% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Daimler Truck publie un bénéfice par action de 3.64 euros au titre de l'exercice 2024, en baisse de 21% par rapport à 2023, impacté par des éléments extraordinaires ajustés, indique le groupe.



Dans le même temps, le groupe a vu son chiffre d'affaires se contracter de 3%, à 54.07 milliards d'euros, pour un EBIT ajusté de 4.66 milliards d'euros (-15%), très légèrement supérieur au consensus (4.64 MdsE). Les commandes sont aussi en repli de 2%, à 417 131.



Daimler Truck indique avoir vendu 460 409 véhicules industriels dans le monde en 2024, soit 12 % de moins par rapport à la même période de l'année précédente (526 053 unités).



Par ailleurs, Daimler Truck enregistre une hausse de 12% de son Free Cash Flow.



Le groupe évalue ses résultats comme ' globalement solides ' même s'ils s'avèrent variables selon les segments : Trucks North America et Daimler Buses avec de très bonnes performances, Trucks Asia solide sur le plan opérationnel dans des marchés faibles, Mercedes-Benz Trucks solide au Brésil, tandis que les performances en Europe sont impactées par la baisse de la demande et les défis liés aux coûts.



Le dividende devrait rester inchangé à 1.9 euro par action, comme en 2023.



Pour 2025, le constructeur table sur une année ' stable sur le plan opérationnel par rapport à 2024 ' avec une rentabilité ajustée des ventes (activité industrielle) comprise entre 8 % et 10 %, sous réserve des évolutions macroéconomiques et géopolitiques.







