Daimler Truck: la coentreprise avec Volvo Group est lancée

(CercleFinance.com) - Daimler Truck et Volvo Group ont officiellement lancé mardi leur nouvelle coentreprise, avec l'objectif de créer une plateforme logicielle ouverte et standardisée destinées à leurs bus et camions.



Née d'un protocole d'accord signé en octobre dernier et désormais validé par les autorités réglementaires, la nouvelle entité baptisée 'Coretura' est censée incarner la volonté des deux constructeurs de co-développer l'infrastructure logicielle devant équiper leurs futurs poids lourds.



Basée à Göteborg (Suède), la 'joint venture' a démarré ses activités au début du mois avec une cinquantaine de collaborateurs, mais ses effectifs sont appelés à croître, à en croire Daimler et Volvo.



Alors que les véhicules deviennent de plus en plus numériques, la mission de Coretura est de développer une plateforme ouverte, standardisée et définie par logiciel, accompagnée d'un système d'exploitation dédié.



'Ensemble, nous amorçons l'avenir numérique des camions et des bus, afin de rendre les véhicules commerciaux plus intelligents, plus connectés et plus efficaces que jamais', a déclaré Karin Radström, la directrice générale de Daimler Truck.



'En tirant parti des technologies de pointe et de l'innovation collaborative, nous posons les bases d'une nouvelle ère de connectivité et de performance dans l'industrie', a ajouté Martin Lundstedt, son homologue chez Volvo.



Coretura sera dirigée par une équipe de direction composée de quatre membres, dont deux issus de chaque entreprise partenaire.



C'est Johan Lundén, qui occupait jusqu'ici le poste de responsable de la planification stratégique des produits, de la gestion des projets et de l'innovation chez Volvo, qui en assurera la direction générale.





