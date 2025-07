Daimler Truck: cap sur 2030, accueil tiède en Bourse information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a dévoilé mardi sa prochaine feuille de route stratégique et financière à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée sur son site de production de poids lourds à Cleveland.



Intitulé 'Stronger 2030', le programme présenté par le constructeur allemand est basé sur une approche articulée autour de cinq piliers principaux, avec l'objectif d'accroître sa rentabilité.



Le groupe explique ainsi qu'il entend concentrer ses efforts là où sa dimension est la plus significative, intensifier le développement de son activité de services, et poursuivre à la fois ses investissements dans les technologies diesel et zéro émission grâce, notamment, à des partenariats ciblés.



Parmi ceux-ci, figure Coretura, une coentreprise créée avec Volvo et dédiée aux plateformes de véhicules définis par logiciel.



Daimler Truck prévoit par ailleurs de réaliser plus d'un milliard d'euros d'économies en Europe d'ici à 2030, tout en rationalisant ses structures organisationnelles et en accélérant les processus décisionnels.



Dans ce cadre, le groupe s'est fixé un objectif ambitieux, à savoir atteindre une marge opérationnelle ajustée (ROS) de plus de 12% dans son activité industrielle à l'horizon 2030.



A titre de comparaison, son retour sur ventes ajusté s'est établi à 8,9% l'an dernier.



Le constructeur a par ailleurs réaffirmé son engagement envers une distribution de capital favorable aux actionnaires, notamment via le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre deux milliards d'euros sur deux ans, un plan dont le démarrage est prévu au second semestre 2025.



Toutes ces annonces étaient pourtant accueillies sans grand enthousiasme mardi à la Bourse de Francfort, où l'action Daimler Truck avançait de 0,7% cet après-midi.



'Nous saluons la révision à la hausse des objectifs de marge à moyen terme et la focalisation claire sur le problème de coûts chez Mercedes-Benz, mais plusieurs défis subsistent', ont commenté les analystes de RBC.





