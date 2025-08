Daimler Truck: bénéfices plombés par l'Amérique du Nord, abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 10:12









(Zonebourse.com) - Daimler Truck a enregistré un résultat net en fort recul au deuxième trimestre 2025, à 0,36 EUR par action contre 0,93 EUR un an plus tôt, soit une baisse de 61 %.



L'EBIT ajusté du groupe a atteint 1,12 MdEUR, en repli de 4 %, tandis que le chiffre d'affaires de l'activité industrielle a reculé de 6 %, à 11,77 MdEUR. Le free cash flow est repassé en territoire positif, à 20 MEUR, contre un flux négatif de 285 MEUR au deuxième trimestre 2024.



La rentabilité reste stable, avec une marge opérationnelle ajustée (ROS) de 9,3 % pour l'activité industrielle. Ce maintien masque toutefois des évolutions contrastées selon les régions. Trucks North America a vu ses volumes chuter de 20 %, avec un EBIT en baisse de 25 % et une ROS ramenée à 12,9 % (contre 14,6 %). À l'inverse, Mercedes-Benz Trucks a amélioré sa rentabilité à 5,9 % (contre 3,1 %), malgré des ventes stables.



Trucks Asia a vu ses ventes progresser de 13 %, soutenant une hausse de son EBIT de 13 %, et une ROS de 5,4 %. Daimler Buses affiche également une solide performance, avec une ROS de 10 %, contre 9,2 % un an plus tôt.



Karin Rådström, CEO, a salué les 'solides performances malgré un environnement incertain', tandis que la CFO Eva Scherer a confirmé une révision à la baisse des perspectives en Amérique du Nord, avec un objectif de ROS annuel désormais compris entre 10 % et 12 % pour cette région (contre 11 % à 13 % auparavant).



L'objectif annuel d'EBIT ajusté groupe est abaissé entre 3,6 et 4,1 MdEUR, contre 4 à 4,5 MdEUR précédemment. Le chiffre d'affaires industriel attendu est désormais compris entre 44 et 47 MdEUR (contre 48 à 51 MdEUR), avec une ROS attendue entre 7 % et 9 % (vs 8 % à 10 % auparavant).



Le titre cède près de 5% à Francfort après cette publication.





