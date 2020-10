Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler fait mieux que prévu au troisième trimestre avec le rebond de la demande Reuters • 15/10/2020 à 23:14









DAIMLER FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU TROISIÈME TRIMESTRE AVEC LE REBOND DE LA DEMANDE FRANCFORT (Reuters) - Daimler a publié jeudi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, que le constructeur allemand a attribués à une reprise plus rapide que prévu du marché automobile et au dynamisme de l'activité en septembre. Le fabricant des Mercedes-Benz a réalisé un bénéfice trimestriel avant intérêts et taxes de 3,07 milliards d'euros, alors que le consensus Refinitiv le plaçait à 2,14 milliards. Il a dit s'attendre à ce que cette dynamique positive se maintienne au quatrième trimestre, à condition qu'il n'y ait pas de nouveaux confinements de population face à la pandémie due au coronavirus. Cette crise sanitaire a provoqué un plongeon des ventes automobiles au premier semestre, condamnant Daimler à des pertes d'exploitation aux premier et deuxième trimestres. Pour redresser ses finances, Mercedes-Benz a notamment cessé d'assembler des berlines aux Etats-Unis pour se concentrer sur les SUV, plus rentables. Daimler a annoncé le 6 octobre qu'il allait réduire les coûts fixes, les dépenses d'investissement et les frais en recherche et développement de plus de 20% d'ici 2025 chez Mercedes-Benz pour faire encore monter en gamme la marque en la concentrant sur les segments les plus rentables, les limousines et les SUV. Le groupe de Stuttgart prévoit de fournir des prévisions annuelles actualisées lors de la publication de ses résultats trimestriels complets le 23 octobre. (Christoph Steitz et Emma Thomasson; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -2.98%