Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler baisse son dividende après la chute de son bénéfice annuel Reuters • 11/02/2020 à 08:25









DAIMLER BAISSE SON DIVIDENDE APRÈS LA CHUTE DE SON BÉNÉFICE ANNUEL STUTTGART (Reuters) - Daimler a annoncé mardi une forte baisse de son dividende après une réduction de plus de moitié de son bénéfice en 2019, qui s'apparente à un nouvel avertissement sur résultats pour le groupe automobile allemand. Le bénéfice net de Daimler, pénalisé par des charges de restructuration, est tombé à 2,7 milliards d'euros l'an dernier contre 7,6 milliards en 2018 malgré des ventes record de Mercedes, qui a conservé son statut de plus grande marque mondiale de voitures haut de gamme. Le constructeur va proposer un dividende de 0,90 euro par action au titre de 2019 contre 3,25 euros lors de l'exercice précédent. (Edward Taylor; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -0.07%