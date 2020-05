Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dailymotion et Huawei s'associent dans les contenus vidéos Reuters • 26/05/2020 à 10:47









PARIS, 26 mai (Reuters) - Dailymotion, propriété du groupe Vivendi VIV.PA , et Huawei HWT.UL ont annoncé mardi un partenariat mondial dans la diffusion de contenus vidéos, ce qui permettra au groupe chinois, visé par des sanctions américaines, de renforcer sa présence en France et en Europe. Dans un communiqué commun, les deux groupes ont précisé que le service Huawei Video intégrerait l'application vidéo de Dailymotion, concurrente de YouTube, détenu par Google GOOGL.O . En février, le géant chinois des télécoms a annoncé qu'il allait construire en France sa première grande usine en dehors de la Chine. Huawei est depuis longtemps au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies. Washington tente de convaincre ses alliés d'exclure Huawei des appels d'offre pour la construction des réseaux mobiles de cinquième génération (5G) en arguant du fait que ses matériels pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises, ce que le groupe chinois dément. L'administration Trump a restreint ce mois-ci les livraisons de semi-conducteurs à Huawei. (Sudip Kar-Gupta version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +2.05% VIVENDI Euronext Paris -0.65% ALPHABET-A NASDAQ +0.46%