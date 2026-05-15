DA Davidson lance la couverture de deux banques régionales avec une note “neutre”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** DA Davidson lance la couverture des établissements de crédit régionaux Eastern Bankshares EBC.O et Unity Bancorp UNTY.O avec des notes “neutres” et fixe des objectifs de cours respectifs de 24 $ et 68 $

** “Nous pensons qu’EBC mettra à profit l’année 2026 pour jeter les bases d’une publication de résultats sains après des années de complexité”, indique la société de courtage

** Il ajoute que la société dispose d'une activité de gestion de patrimoine solide, d'une solide base de dépôts et d'une valorisation relative attractive

** UNTY a mis en place un moteur de croissance organique avec des indicateurs de rentabilité et d'efficacité enviables, ce qui se traduit par une forte accumulation de capital – Société de courtage

** Il ajoute que la société a trouvé le juste équilibre permettant à une banque d'atteindre une rentabilité élevée en s'appuyant sur son implantation actuelle, sa base de clientèle, la dynamique concurrentielle, etc.

** À la clôture d'hier, EBC affichait une hausse de 5,4% depuis le début de l'année et UNTY une hausse de 1,6% depuis le début de l'année