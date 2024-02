"D'une certitude à une phase de doute sur les marchés" (Octo AM)

(AOF) - "Après l'euphorie de fin d'année puis l'attentisme de début d'année, c'est la fébrilité qui s'immisce doucement dans les marchés", introduit Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire au sein d'Octo AM. "Si la nature a horreur du vide, les marchés financiers ont horreur de l’incertitude. Et lorsque cette incertitude ne peut se remplir d’une réalité qui devient de facto certaine, elle se remplit de volatilité", soutient-il.

En décembre, le consensus était tout à fait certain et enthousiaste à l'idée que les banques centrales baissent massivement les taux tout au long de 2024.

Mais en janvier, ces dernières n'ont fait qu'asséner qu'elles resteraient prudentes, attentistes, " data-dependent ", comme le dit Madame Lagarde. Alors d'une certitude on est passé à une conviction pour passer aujourd'hui à une phase de doute que nous entamons probablement pour les prochaines semaines.

De son côté, la Fed est plutôt revenue modérément sur son discours de décembre, suggérant qu'elle baisserait probablement ses taux en seconde partie d'année et de manière pondérée.

De plus, les statistiques du chômage et de la confiance américaine ne semblent pas indiquer de crise majeure.

"Difficile donc d'avoir des certitudes sur les baisses de taux", précise Matthieu Bailly.