D.R. Horton dépasse ses estimations trimestrielles et prévient d'une baisse des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec l'avertissement sur les marges du T2 dans le titre et le paragraphe 1, et ajout de détails dans l'ensemble de l'article) par Aatreyee Dasgupta et Abhinav Parmar

Le constructeur américain de maisons D.R. Horton DHI.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, mais a averti que la marge brute des ventes de maisons au deuxième trimestre devrait baisser en séquentiel en raison de l'augmentation des incitations offertes aux acheteurs.

Les constructeurs de maisons aux États-Unis ont eu recours à des mesures incitatives telles que le rachat des taux hypothécaires, ainsi que l'offre de maisons plus petites et moins chères, pour attirer les clients qui ont retardé l'achat d'une maison en raison de l'inflation élevée.

"Nous avons accéléré l'utilisation de ces incitations tout au long du trimestre et les niveaux d'incitation en vigueur fin décembre ont fortement coloré nos perspectives de marge pour le deuxième trimestre", a déclaré la société lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication de ses résultats.

D.R. Horton prévoit pour le deuxième trimestre une marge brute sur les ventes de maisons comprise entre 19 % et 19,5 %, et un chiffre d'affaires compris entre 7,3 et 7,8 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en baisse de 1,3 % dans les premiers échanges.

Les analystes de RBC ont déclaré que la pression sur la marge brute au deuxième trimestre et la faiblesse des commandes augmentent le risque de baisse des actions de D.R. Horton.

Au début du mois, le président américain Donald Trump a ordonné aux sociétés de financement hypothécaire parrainées par le gouvernement, Freddie Mac et Fannie Mae, d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires, dans le but de faire baisser les coûts d'emprunt.

M. Trump a également proposé d'interdire aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles, une mesure qui, selon la Maison-Blanche, permettrait de garantir qu'un plus grand nombre de logements reste disponible pour les familles américaines ordinaires.

"Nous sommes heureux que l'administration reconnaisse que l'accessibilité au logement est un problème", a déclaré D.R. Horton.

La société basée à Arlington, au Texas, a enregistré un bénéfice de 2,03 dollars par action au premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,93 dollar par action. Le chiffre d'affaires est tombé à 6,89 milliards de dollars, contre 7,61 milliards de dollars il y a un an, mais il a été supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 6,60 milliards de dollars.