 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

D'Ieteren soutenu par la relance de ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 15:37

D'Ieteren prend plus de 2% à Bruxelles après l'annonce par la société d'investissement (maison mère notamment de Belron, PHE et Moleskine), de sa relance d'un programme de rachat de ses propres actions, jusqu'à une valeur maximale de 100 millions d'euros.


Ce programme nouvellement lancé rétablit effectivement celui qui avait été lancé en décembre 2023, puis suspendu suite à la distribution extraordinaire de dividendes fin 2024, et dans le cadre duquel 18 917 actions avaient été rachetées et annulées en janvier 2025.

Le programme débute ce lundi 22 décembre et sera réalisée par une institution financière indépendante sous mandat discrétionnaire jusqu'à ce que la valeur maximale totale de 100 MEUR ait été investie, et pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

Au cours actuel de l'action D'Ieteren, le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées s'élève à environ 670 000, soit 1,2% du total. Les actions rachetées dans ce cadre seront annulées ou utilisées pour couvrir d'éventuels plans de rémunération à long terme.

S'il reconnait la taille du programme comme limitée, ING y voit un triple signal de confiance dans les objectifs 2025, de valorisation hautement attractive et de volonté "d'agir sur des opportunités attractives pour créer de la valeur pour tous les actionnaires".

Dividendes

Valeurs associées

D'IETEREN GRP
151,900 EUR Euronext Bruxelles +2,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank