D.A. Davidson relève le PT de Symbotic ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fabricant de robots d'entrepôt Symbotic SYM.O augmentent de 2,9 % à 60,70 $ avant le marché

** D.A. Davidson relève le PT de SYM à 53 $ contre 47 $

** La société de courtage relève ses prévisions de revenus pour les exercices 2026 et 2027 en raison d'un début plus solide de l'année 2026

** Les nouvelles fonctionnalités permettront un assemblage plus rapide et une installation plus facile, améliorant ainsi l'évolutivité et la vitesse de déploiement

** Anticipe une réaccélération de la croissance organique au cours de l'exercice 27 à mesure que l'adoption par les clients augmente

** SYM connaîtra tout de même une certaine décélération de ses revenus au cours de l'année fiscale 26, selon la société de courtage

** Le nouvel objectif de prix représente une décote de 10% par rapport à la dernière clôture de SYM (59 $)

** Les actions de la société ont atteint un niveau record le 26 novembre après des résultats du 4ème trimestre optimistes

** Huit courtiers sur 20 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur objectif médian est de 60,5 $ - données LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année