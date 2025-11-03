D.A. Davidson relève le PT de Caterpillar sur la base de solides bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** D.A. Davidson relève le PT du fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N de 408 $ à 569 $, et maintient la note à "neutre"

** Le nouveau PT montre une baisse de 1,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la société a gagné des parts de marché récemment, grâce à des produits et des prix solides, avec des revenus à long terme provenant des pièces et des services, malgré des prix initiaux bas

** D.A. Davidson indique que CAT s'attend à ce que les parcs de location des concessionnaires reprennent au 4ème trimestre après un 3ème trimestre faible, ce qui peut être considéré comme un signe de confiance des concessionnaires, avec des stocks de nouveaux équipements en fin d'année qui devraient être propres ** Co a battu les estimations du T3 , grâce à une forte demande d'équipement énergétique liée au boom de l'IA

** La moyenne de 28 courtiers évalue le titre à "hold"; leur PT médian est de 556 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 59,1 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture