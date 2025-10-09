D.A. Davidson réduit le prix cible de Trex, en raison de la faiblesse de la demande de terrasses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** D.A. Davidson réduit le prix cible sur le fabricant de terrasses et de rampes Trex TREX.N à 60 $, contre 65 $, et maintient la note "neutre"

** La société de courtage voit une hausse limitée pour l'entreprise au second semestre 2025, en raison de la faible demande de terrasses

** Elle note que la nouvelle technologie d'atténuation de la chaleur de Trex pourrait être utile en 2026, mais n'augmentera pas beaucoup les ventes à court terme

** Elle réduit les prévisions de BPA pour 2025 de 2,19 $ à 2,18 $

** Entre-temps, Stifel démarre la couverture avec "achat"; objectif de cours de 61 $

** Stifel considère l'entreprise comme un acteur solide avec une croissance à long terme, aidée par un plus grand nombre de personnes passant du bois au composite, et un meilleur flux de trésorerie

** 9 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et un à "vendre"; prix cible médian de 69 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action était à 53,57 $; en baisse de 22,4 % depuis le début de l'année