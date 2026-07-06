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D.A. Davidson abaisse la note de Regions Financial et signale un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** D.A. Davidson abaisse la recommandation sur Regions Financial RF.N de "acheter" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 35 $ à 33 $

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours un potentiel de hausse de 9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que la banque régionale commence à subir des vents contraires sur ses revenus en raison de la faiblesse de l’activité sur les marchés des capitaux et d’une croissance plus modérée des revenus de commissions, les marchés des capitaux immobiliers étant sous pression en raison de la hausse des taux

** Elle ajoute que le point d’étape de mi-trimestre a fait état d’un certain ralentissement de la tendance des revenus et qu’elle pourrait revoir à la baisse ses prévisions de revenus lors de la publication des résultats du deuxième trimestre

** Sur 22 analystes, sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 11 la note "conserver" et quatre la note "vendre" ou "vente forte"; leur objectif de cours médian est de 30,5 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 12,2 % depuis le début de l'année

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