CytomX s'envole grâce aux résultats prometteurs d'un essai sur un médicament contre le cancer colorectal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de CytomX Therapeutics CTMX.O s'envolent de 62 % pour atteindre leur plus haut niveau en quatre ans, soit 7,63 $

** La société est en passe d'ajouter environ 500 millions de dollars à la valeur du marché, si les gains se maintiennent

** La société affirme que son médicament expérimental contre le cancer a continué à réduire les tumeurs chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer colorectal qui avaient déjà essayé plusieurs traitements, dans le cadre d'un essai de stade précoce

** Le médicament, le varsetatug masetecan, est conçu pour cibler EpCAM, une protéine largement présente dans les cellules cancéreuses colorectales

** Un analyste de Cantor a déclaré qu'il s'agissait d'une "victoire majeure" pour CTMX, affirmant que les données "pourraient établir une nouvelle barre dans le traitement tardif du cancer colorectal" et positionner le médicament comme une nouvelle norme de soins pour les patients qui ont déjà essayé trois traitements antérieurs ou plus

** CytomX prévoit de rencontrer la FDA américaine plus tard dans l'année pour discuter de la conception d'un essai plus important

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 78 % depuis le début de l'année