CytomX plonge après avoir lancé une offre d'actions à la suite des données relatives à un médicament contre le cancer colorectal

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16 mars - ** Les actions de CytomX Therapeutics CTMX.O ont baissé de 2,2 % à 6,60 $ dans les échanges prolongés, la société cherchant à lever des fonds après des résultats d'essais prometteurs pour un médicament contre le cancer colorectal ** Les actions de CTMX ont terminé la séance en hausse de 44,2 % à 6,75 $ après que la société a déclaré que son médicament expérimental contre le cancer, le varsetatug masetecan, continuait à réduire les tumeurs chez les patients qui avaient déjà essayé plusieurs traitements, dans le cadre d'un essai à un stade précoce ** Après la cloche, la société lance une offre de 250 millions de dollars , composée d'actions et de bons de souscription d'actions préfinancés

** Le produit net de l'offre devrait être utilisé pour poursuivre le développement du médicament et d'autres programmes en cours, le reste étant destiné aux dépenses d'investissement, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise

** Jefferies, Piper Sandler, Cantor et Barclays sont les teneurs de livre associés

** CTMX, basée à South San Francisco, Californie, a ~170,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars

** L'action a augmenté de 58 % depuis le début de l'année à la clôture. L'action se négociait autour de 60 cents il y a un an

** Les 9 analystes couvrant le titre sont tous haussiers; PT médian de 10 $, selon les données de LSEG