Cytokinetics recule en Bourse après l'annonce d'un projet de vente d'actions à la suite d'une étude sur les maladies cardiaques

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6 mai - ** L'action Cytokinetics CYTK.O a reculé de 6,1 % à 72,40 $ mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds après la publication de données prometteuses concernant un médicament contre les maladies cardiaques ** L'action CYTK a clôturé en hausse de près de 17 % mardi, à 77,09 $, son plus haut niveau depuis plus de deux ans, après que la société a annoncé que son médicament, l'aficamten, avait atteint les deux objectifs d'une étude de phase avancée sur la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive (nHCM), une maladie cardiaque génétique

** Ce médicament, commercialisé sous le nom de Myqorzo, a été approuvé l'année dernière pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique, qui provoque un épaississement excessif du muscle cardiaque et entrave la circulation sanguine vers l'organisme ** Par la suite, la société a annoncé mardi soir une offre publique de 650 millions de dollars sur ses actions ** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour le lancement commercial de Myqorzo, le développement de son portefeuille de produits, la recherche et les besoins généraux de l'entreprise, conformément au prospectus

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies sont les co-teneurs de livre

** Basée à South San Francisco, en Californie, CYTK compte environ 124,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 9,6 milliards de dollars mardi

** Suite à cette opération mercredi, le titre affiche une hausse de 14 % depuis le début de l'année

** Sur 21 analystes, 18 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 la note “conserver”; objectif de cours médian de 101 dollars, selon les dernières données de LSEG