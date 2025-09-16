Cytokinetics chute après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre -

** Les actions de Cytokinetics CYTK.O ont baissé de 3,3 %

à 48,10 dollars, l'entreprise de biotechnologie cherchant à lever des capitaux

** CYTK, basée à South San Francisco, Californie, annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 550 millions de dollars (CBs)

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir le lancement commercial potentiel de son médicament contre les maladies cardiaques, aficamten, et étendre le programme de développement du médicament, entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour émettre des actions en échange d'une partie de ses obligations convertibles à 3,5 % en circulation à échéance 2027 dans le cadre de transactions négociées ** Le 2 septembre, les actions de CYTK ont grimpé d'environ 40 % pour clôturer à 49,62 $ après que la société ait déclaré que l'aficamten surpassait le traitement de référence, le métoprolol

** La société a une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars, sur la base d'environ 119,7 millions d'actions en circulation ** Les actions ont terminé mardi en hausse de 0,6 % à 49,76 $, en hausse de près de 6 % depuis le début de l'année

** Sur les 20 analystes qui couvrent CYTK, la répartition des recommandations est de 16 "achat fort" ou "achat" et 4 "maintien"; le PT médian est de 74 $, selon les données de LSEG