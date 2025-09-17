 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyrus Herez réalise une acquisition de taille : Aliquis Conseil
information fournie par AOF 17/09/2025 à 12:40

(AOF) - Cyrus Herez a annoncé le rachat d'Aliquis Conseil, cabinet de conseil en gestion privée fondé en 1987 à Oyonnax et affichant 1,1 milliard d’euros d’encours. Les encours de Cyrus s’élèvent à plus de 20 milliards d’euros. Présent dans 11 villes françaises (Oyonnax, Roanne, Lyon, Bordeaux, Paris, La Réunion, Nancy, Grenoble, Amiens, Clermont-Ferrand et Strasbourg), le cabinet réunit 34 collaborateurs et accompagne une clientèle composée principalement d'entrepreneurs et de cadres dirigeants.

Les trois associés historiques – Guillaume Sereaud, Pierre Bertrand et Xavier Valière-Vialeix – deviennent associés du groupe Cyrus, ainsi que de nombreux collaborateurs du cabinet.

Commentant cette opération : Meyer Azogui et Patrick Ganansia, co-présidents de Cyrus ont déclaré : " Après avoir consolidé nos précédentes intégrations, nous relançons avec ambition notre développement externe. Cette opération stratégique avec Aliquis Conseil témoigne parfaitement de notre capacité à convaincre des acteurs de grande qualité de nous rejoindre, dans un marché encore profond et porteur de nombreuses opportunités. "

