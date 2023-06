Cyrus fait l'acquisition d’Option Patrimoine

(AOF) - Le Groupe Cyrus a annoncé le rachat d’Option Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse. Créé en 2005 par Cyril Sieuzac, il gère 360 millions d’euros d’encours pour une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise, que le cabinet accompagne lors de la cession de leur outil professionnel. Option Patrimoine est dirigé par ses 2 associés, Grégory de Bernard et Thierry Nardari, qui deviennent associés du Groupe Cyrus. La société comprend également 5 collaborateurs.

Option Patrimoine conservera son indépendance en tant que filiale de Cyrus Conseil, tout en bénéficiant de l'ensemble des expertises et offres de service du Groupe Cyrus.

Le Groupe Cyrus renforce ainsi son implantation sur le marché national, avec vingt bureaux en France. Par cette opération, il poursuit son développement axé sur la combinaison de croissance organique et de croissance externe, et confirme son positionnement sur une clientèle fortunée, avec plus de 9,5 milliards d'actifs gérés. Il a ainsi acquis plus de 4 milliards d'euros d'actifs ces 3 dernières années.