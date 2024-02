Cyrille Tupin : "Nous voulions éviter que les résultats négatifs de CSL soient associés aux études cliniques à venir d’Abionyx"

Cyrille Turpin, directeur général d'Abionyx. (source : Abionyx)

Abionyx a publié deux communiqués très rapprochés pour évoquer les résultats de son concurrent CSL. Pourquoi une telle communication ? Entretien avec le directeur général de la biotech, Cyrille Tupin, qui en profite pour faire le point sur l'avancée de projets.

Boursorama : Beaucoup d'investisseurs ont été désarçonnés par votre communication hier et ce matin portant sur une étude de l'australien CSL Behring. Que vouliez-vous expliquer ?

Cyrille Tupin : Oui effectivement les investisseurs les plus fidèles, que nous remercions infiniment, nous ont appelé dès la diffusion du communiqué pour nous demander de clarifier. Nous avions été informés des résultats cliniques de CSL, qui est la seule société concurrente à développer une apoA-I en cardiologie, plus précisément dans la réduction du risque d'évènements cardiovasculaires indésirables majeurs chez des patients ayant subi un infarctus aigu du myocarde. La différence avec notre produit réside principalement dans le fait que leur apoA-I est dérivée de plasma humain avec tous les désavantages de pureté et les contraintes limitées de production que cela implique.

Nous voulions éviter que les résultats cliniques négatifs en cardiologies de CSL soient mal interprétés et associés aux études cliniques à venir d'Abionyx. Nous avons ainsi pris le parti de rétablir la symétrie d'informations entre tous les actionnaires en indiquant que ces résultats valident complètement le repositionnement stratégique hors cardiologie d'Abionyx, opéré il y a 4 ans après les échecs répétés de Cerenis dans ce domaine.

Surtout, leur étude inédite menée sur 18.000 patients valide l'innocuité et la tolérabilité d'un traitement basé sur une apoA-I, ce qui est un argument majeur pour les autorités règlementaires dans le cadre de notre développement clinique.



Boursorama : Abionyx s'est repositionnée il y a quelques années dans de nouvelles indications, notamment le sepsis : où en sont vos programmes actuellement ?

Cyrille Tupin : Il y a 4 ans, après des résultats cliniques positifs dans une maladie rénale rare, la déficience en LCAT ou maladie de Norum, le repositionnement dans les maladies rénales sévères était une évidence. Notre différentiel majeur avec CSL est désormais notre approche de traitement court terme et d'urgence, contrairement à une approche « chronique » sur plusieurs semaines.

Avec nos résultats dans les maladies rénales sévères, nous avons décidé d'aller dans le sepsis où le niveau de notre protéine apoA-I est effondré chez les patients. Nos résultats cliniques de phase 2 publiés en novembre 2023 ont démontré une significativité très importante avec un taux de survie avéré pour des cas graves. Enfin les résultats cliniques dans la déficience en LCAT ont démontré que notre apoA-I pouvait agir dans les maladies ophtalmologiques pour éliminer les lipides de la cornée d'une patiente souffrant de cette maladie, dont la vue était devenue opaque et qui a pu de nouveau travailler à la suite du traitement.

Boursorama : Quels temps forts les investisseurs peuvent-ils espérer cette année ?

​Cyrille Tupin : Le recrutement de Rob Scott, l'ex directeur médical de la big pharma Abbvie début janvier 2024 est un marqueur très fort de la qualité de nos résultats cliniques. De fait nous accélérons le développement clinique et règlementaire de notre apoA-I dans le sepsis aux Etats-Unis. En Europe, nous sommes focalisés sur la maladie rénale liée à la déficience en LCAT pour laquelle nous sommes très sollicités pour des Accès Compassionnels et dont nous communiquerons les résultats cliniques.

Boursorama : Alors que les financements restent compliqués en ce moment dans le secteur biotech, quel est actuellement votre horizon financier ?

Cyrille Tupin : Suite à notre dernière levée de fonds, nous avons indiqué être financés jusqu'au premier trimestre 2025 pour permettre le passage d'avancées règlementaires majeures et de partenariats stratégiques dans le sepsis, qui vont être désormais facilitées par la décision de CSL de ne pas déposer de dossier règlementaire à court terme dans le cardio.