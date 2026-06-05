Cypherpunk Technologies s'effondre après la chute du jeton cryptographique Zcash

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions de la société spécialisée dans les technologies de protection de la vie privée Cypherpunk Technologies CYPH.O ont chuté de 35,2% à 0,64 $ avant l'ouverture, après avoir reculé d'environ 17% lors de la séance précédente

** La cryptomonnaie Zcash a chuté de plus de 35% vendredi, après avoir reculé de plus de 20% lors de la dernière séance, selon les données de CoinGecko

** L'organisation de soutien à Zcash, Shielded Labs , a déclaré jeudi dans un article de blog avoir découvert un bug de contrefaçon dans le pool Orchard du token

** CYPH met en œuvre une stratégie de trésorerie d'actifs numériques avec Zcash, détenant 314.185,70 jetons Zcash au 14 mai

** À la clôture d'hier, CYPH avait reculé de plus de 15% depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière de 104,5 millions de dollars