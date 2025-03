Cybergun: une offre ferme reçue pour Verney-Carron information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé jeudi avoir reçu une offre ferme en vue d'une prise de contrôle de sa filiale de fusils et de carabines Verney-Carron par un acteur majeur de l'armement de petit calibre au niveau mondial.



Si le groupe français ne dévoile pas le nom de l'acquéreur potentiel, plusieurs sources de presse indiquent qu'il s'agirait du groupe belge FN Browning.



Cette offre valorise Verney-Carron à 1,4 million d'euros, hors endettement financier net, et prévoit une prise de contrôle à hauteur d'un minimum de 67% du capital à l'issue d'une augmentation de capital réservée à l'acquéreur.



Il est prévu que Cybergun - qui dit vouloir rester opérationnel aux côtés de son nouveau partenaire - conserve une participation minoritaire de plus de 30%.



L'opération intervient alors que Cybergun avait demandé le mois dernier au Tribunal de commerce de Saint-Etienne d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de préparer le futur de sa filiale.



A la Bourse de Paris, le cours de Cybergun doublait ce matin pour donner une valorisation correspondant à 1,4 million d'euros, c'est-à-dire la valeur d'entreprise de Verney-Carron.



La cotation des titres Verney-Carron était suspendue depuis le mois dernier.





