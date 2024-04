Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cybergun: une lettre d'intention reçue pour le pôle civil information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé mardi avoir reçu une première lettre d'intention en vue de l'acquisition des actifs de son pôle civil, au moment où le groupe cherche à se recentrer sur ses activités dans le militaire.



Le fabricant de répliques d'armes à billes indique que cette manifestation d'intérêt valorise les principaux actifs corporels (stocks) et incorporels (licences) à plus de 10 millions d'euros, à comparer avec une capitalisation boursière de moins de 700.000 euros pour la société dans son ensemble.



Dans un communiqué, Cybergun explique avoir fait le choix de ne pas signer d'accord d'exclusivité à ce stade, afin de poursuivre des discussions avec d'autres acquéreurs potentiels.



Le produit de cette cession pourrait néanmoins lui permettre de soutenir le plan de développement de son pôle militaire et chasse, dont le chiffre d'affaires 2023 a grimpé de 38% à 21,8 millions d'euros l'an dernier.



Le pôle civil a, lui, généré des revenus de 23,5 millions d'euros en 2023.



La cession, si elle devait se concrétiser, permettrait à l'entreprise de créer un 'pure player' (acteur spécialisé) au profil de croissance rentable beaucoup plus attractif aux yeux des investisseurs, explique Hugo Brugière, son gérant.



Suite à cette annonce, le titre grimpait de plus de 22% mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées CYBERGUN Euronext Paris +26.42%