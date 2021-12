CYBERGUN : UN NOUVEL ACTIONNARIAT DE RÉFÉRENCE POUR UN NOUVEAU DÉPART ET RÉSILITION DU CONTRAT D'OCABSA

1er décembre 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la reconfiguration de son actionnariat à la suite du succès de sa profonde restructuration financière.

DEUX NOUVEAUX ACTIONNAIRES DE LONG TERME

À l'issue des opérations d'equitization de la dette de CYBERGUN, la société HBR INVESTMENT GROUP, qui a racheté la créance détenue par sa filiale à 100% RESTARTED INVESTMENT détient 9 298 182 actions représentant 20,4% du capital de CYBERGUN.

Par ailleurs, HBR INVESTMENT GROUP s'est engagé à acquérir l'essentiel des titres détenus par des salariés et anciens salariés du groupe, représentant 417 383 titres et 0,9% du capital, afin de consolider sa position au capital.

Dans le même temps, le fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (EHGOSF), groupe ALPHA BLUE OCEAN a, conformément à son engagement, fait part à la société de sa décision de conserver entre 15% et 19% du capital de CYBERGUN à long terme.

PLUS DE RISQUE DE DILUTION

Enfin, conformément aux engagements pris par la société, le contrat d'OCABSA a été résilié au 30 novembre 2021.

Dans ce contexte, sachant que l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions en circulation n'aurait pour seul effet que la création de 239 actions nouvelles, soit une dilution potentielle de seulement 0,0005%, il n'existe plus d'éléments dilutifs significatifs.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Une nouvelle page se tourne aujourd'hui dans l'histoire de CYBERGUN. Nous refermons un long chapitre de restructuration financière ouvert après la reprise de l'entreprise en ayant respecté les engagements pris notamment devant le Tribunal de commerce.

Nous démarrons un nouveau cycle à la tête d'un groupe fort, qui sera en croissance cette année et en route vers la rentabilité. Nous disposons en outre d'une trésorerie actuelle de plus de 7 MEUR et d'un niveau de stocks de près de 18 MEUR nous permettant de nous projeter sereinement vers l'avenir, le tout porté par un socle d'actionnaires engagés dans la durée.

Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont accompagné ce redressement et ont permis à CYBERGUN de prendre aujourd'hui ce nouveau départ. »

A propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

