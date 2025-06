CYBERGUN : Renforcement du nouvel actionnaire de référence au capital de CYBERGUN

3 juin 2025

Par courrier électronique reçu le 2 juin 2025, l'investisseur qualifié qui avait déclaré fin mai avoir franchi en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et de droits de vote de CYBERGUN et détenir 1 550 000 000 actions de la Société a actualisé sa position.

Par ce nouveau courrier, cet investisseur (qui ne souhaite toujours pas que son identité soit rendue publique à ce stade) déclare détenir désormais 2 050 000 000 actions, soit 18,2% du capital [1] .

Ce même investisseur a déclaré à la Société que deux autres investisseurs, qui n'agissent pas de concert, détiendraient respectivement 253 500 000 actions et 629 999 937 actions, soit 2,25% et 5,6% du capital.

La participation de ces 3 actionnaires à la prochaine Assemblée générale de la Société permettrait d'assurer l'atteinte du quorum, que ce soit à titre ordinaire ou extraordinaire. Les actionnaires ont déclaré leur liberté de vote et qu'ils ne voteront que pour les résolutions qui sont dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Ils ont indiqué être fermement opposés aux financements par ligne de tirages à prix de souscription variable.

Les actionnaires ont insisté pour rencontrer la direction dès cette semaine. L'actionnaire principal envisage de révéler son identité si les discussions avec la direction sont satisfaisantes.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2023, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

[1] Sur la base d'un capital social composé de 11 258 516 702 actions au 31 mai 2025