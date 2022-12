CYBERGUN : POINT SUR L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DU GROUPE

7 décembre 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, fait un point sur son activité opérationnelle, sa situation financière et ses perspectives à l'occasion du lancement d'une levée de fonds destinée à renforcer la structure financière du Groupe et soutenir ses programmes de développement (cf. communiqué de presse).

CHIFFRE D'AFFAIRES À FIN OCTOBRE 2022

À fin octobre 2022, le Groupe CYBERGUN affiche un chiffre d'affaires non audité de 35,8 MEUR, en croissance de 79% par rapport à la même période de 2021, dont +14% à périmètre constant [1] .

Le pôle Civil a généré 22,4 MEUR sur les 10 premiers mois de l'année, en croissance d'environ 17%. Le Groupe profite notamment de la montée en puissance de son site evike-europe.com qui s'est positionné en quelques mois dans le Top 5 sur le marché français de l'AirSoft.

Dans le même temps, le pôle Militaire a vu son chiffre d'affaires passer de 0,8 MEUR à fin octobre 2021 à 13,4 MEUR à fin octobre 2022. Cette croissance est liée à l'intégration de VALANTUR dans ARKANIA (division Militaire du Groupe) au 31 décembre 2021 et à quelques belles commandes pour des bancs de test notamment. Ce chiffre d'affaires intègre environ 1 MEUR de revenus sur les programmes pluriannuels signés en France et en Europe [2] , pour lesquels la Société enregistre un léger retard sur le calendrier initial. À noter que le pôle Militaire n'intègre pas encore l'activité de VERNEY-CARRON.

OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2022

Pour l'ensemble de l'exercice 2022, l'ambition de CYBERGUN est de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 45 MEUR, dont 27,7 MEUR pour le pôle Civil et 17,3 MEUR pour le pôle Militaire [3] , hors VERNEY-CARRON. Ce chiffre d'affaires n'intègre ni les activités de SAUSA et PALCO aux Etats-Unis, déconsolidées dans le cadre de l'accord avec Evike et qui devraient générer de l'ordre de 5 MEUR de chiffre d'affaires cette année, ni le chiffre d'affaires annuel de VERNEY-CARRON, estimé à 6 MEUR pour 2022. Ainsi, le volume global d'activité devrait être proche de l'objectif de début d'année (60 MEUR). Le léger décalage provenant du niveau d'activité inférieur au budget de VERNEY-CARRON et du démarrage retardé du site evike-europe.com .

Dans le prolongement du 1 er semestre 2022, CYBERGUN vise un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice. A noter que la déconsolidation à l'étude de SAUSA et PALCO pourrait avoir un impact comptable dans les comptes consolidés sur les capitaux propres et le résultat net mais sans impact sur la trésorerie ou la rentabilité opérationnelle retrouvée du Groupe.

AMBITIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2023

Dans le cadre de la préparation de ses objectifs commerciaux pour l'exercice 2023, le Groupe CYBERGUN se fixe comme ambition d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé, intégrant VERNEY-CARRON, de 66 MEUR.

Le pôle Civil devrait contribuer à plus de 33 MEUR, avec une activité principalement centrée autour du partenariat mondial avec Evike. Aux Etats-Unis, les deux partenaires viennent de revoir leur accord de distribution et prévoient un chiffre d'affaires de 12 MUSD (11,6 MEUR) pour 2023, 13 MUSD en 2024 et 14 MUSD en 2025 contre 10 MUSD pour 2022. En Europe, les deux partenaires se fixent comme objectif d'atteindre 10 MUSD de chiffre d'affaires en 2024 via le site evike-europe.com . Pour assurer cette rapide montée en puissance, Evike accorde l'exclusivité au site sur l'intégralité de son catalogue ainsi que son support technique, commercial et marketing.

Le pôle Militaire pourrait atteindre près de 33 MEUR en 2023, grâce à la croissance de ARKANIA et de VERNEY-CARRON. L'activité à venir du pôle Militaire dans son périmètre actuel est estimée à 22 MEUR, dont 40% de sous-traitance pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la défense et 60% pour la vente d'ensembles et sous-ensembles pour de grands donneurs d'ordres de la Défense.

VERNEY-CARRON devrait générer environ 11 MEUR, dont 70% pour l'activité historique « CHASSE & NATURE » et 30% pour l'activité « DEFENSE & SECURITE ».

RÉSERVES DE TRÉSORERIE

Le Groupe maintient une gestion financière stricte et dispose, à fin novembre 2022, d'une trésorerie de 1,5 MEUR. À ces ressources disponibles s'ajoutent 2,0 MEUR correspondant aux créances qui doivent être recouvrées avant la fin de l'année issues de la vente de SAUSA et PALCO. Ce sont ainsi 3,5 MEUR qui pourront être mobilisées pour financer l'activité courante au cours des prochains mois.

CYBERGUN travaille par ailleurs au refinancement de son actif industriel de Blois, acquis intégralement sur fonds propres et valorisé aujourd'hui à environ 5 MEUR. Ce refinancement devrait permettre de retirer entre 3 et 4 MEUR de liquidités additionnelles.

À ce jour, CYBERGUN estime son besoin courant de financement, hors investissements, à environ 2,6 MEUR pour l'année 2023, dont 1,0 MEUR au titre des remboursements des PGE souscrits par le pôle Militaire (sur un total de 4,5 MEUR de dettes bancaires à fin juin 2022). Ce besoin est donc couvert par les réserves de trésorerie.

PLAN D'INVESTISSEMENTS

Comme annoncé [4] , CYBERGUN estime les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique de VERNEY-CARRON à 20 MEUR sur 5 ans, dont plus de 3 MEUR ont déjà été apportés par CYBERGUN pour le désendettement total de la société et la relance de l'activité, dont :

25% pour reconstituer les stocks du périmètre existant et moderniser l'outil de production ;

25% pour le développement de nouveaux produits dans le domaine de la défense ;

25% pour la commercialisation de ces nouveaux produits, notamment la constitution du stock ;

25% pour le besoin en fonds de roulement des 5 prochaines années, intégrant d'éventuelles opérations de croissance externe.

Le besoin d'investissement de VALANTUR est estimé à environ 10 MEUR au cours des 5 prochaines années pour couvrir la montée en puissance de son activité (BFR).

Enfin, le pôle Civil, dans lequel environ 1 MEUR a été investi au 1 er semestre 2022 pour lancer le site evike-europe.com , n'a pas identifié de besoins d'investissement significatifs sur les années à venir au-delà de l'augmentation des stocks qui sera calibrée en fonction de la trésorerie disponible du Groupe.

CYBERGUN décidera de la vitesse de mise en œuvre de ces investissements globaux de 30 MEUR sur 5 ans à l'issue de la levée de fonds annoncée ce jour.

[1] Hors SAUSA, PALCO et VERNEY-CARRON

[2] La Société travaille sur la comptabilisation du chiffre d'affaires à l'avancement

[3] Dont environ 1,5 MEUR de chiffre d'affaires à l'avancement

[4] LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE APPROUVE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE VERNEY-CARRON SOUTENU PAR LE GROUPE CYBERGUN

