CYBERGUN : POINT SUR L'ACTIVITÉ 2022 ET LES PERSPECTIVES 2023 DU GROUPE

2 mai 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, fait un point sur son activité opérationnelle 2022, ses perspectives commerciales et sa situation financière.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

Dans le cadre de l'arrêté en cours de ses comptes 2022 (cf. communiqué de presse du 28 avril 2023), CYBERGUN confirme être globalement en ligne avec l'ambition, annoncée en décembre dernier, de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 45 MEUR [1] , hors SAUSA, PALCO et VERNEY-CARRON. En intégrant ces sociétés dans le périmètre de consolidation, le chiffre d'affaires serait alors de proche de 60 MEUR.

Dans le prolongement du 1 er semestre 2022, CYBERGUN vise toujours un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice 2022. À noter que les opérations financières structurantes réalisées en 2022 (entrée d'Evike au capital de SAUSA et PALCO, entrée de CYBERGUN au capital de VERNEY-CARRON et émission d'ORA-BSA) pourraient avoir un impact comptable dans les comptes consolidés sur les capitaux propres et le résultat net sans impact sur la rentabilité structurelle retrouvée du groupe.

CONFIRMATION DES AMBITIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2023

Pour l'exercice 2023, CYBERGUN confirme également ses ambitions de chiffre d'affaires consolidé de 66 MEUR, dont 50% pour le pôle Civil et 50% pour le pôle Militaire. Le pôle Militaire pourrait atteindre près de 33 MEUR en 2023, grâce à la croissance de ARKANIA (22 MEUR de facturations attendues) et à l'intégration de VERNEY-CARRON (11 MEUR de chiffre d'affaires attendus). Cette ambition ne tient pas compte des potentielles retombées économiques liées à l'accord de développement d'une arme révolutionnaire pour lequel le manufacturier partenaire s'est engagé à donner une réponse sur la suite du projet, notamment sa phase préindustrielle, avant la fin du 1 er semestre 2023.

TRÉSORERIE DE 4,7 MEUR À FIN 2022

Comme annoncé, le Groupe maintient une gestion financière stricte et disposait, à fin 2022, d'une trésorerie de 4,7 MEUR, intégrant le produit net issu de l'émission des ORA-BSA, avant exercice des BSA attachés et souscription des OS par la Fiducie.

CYBERGUN travaille par ailleurs toujours au refinancement de son actif industriel de Blois, acquis intégralement sur fonds propres et valorisé aujourd'hui à environ 5 MEUR. Ce refinancement devrait permettre de retirer entre 3 et 4 MEUR de liquidités additionnelles.

À ce jour, CYBERGUN estime donc disposer des ressources financières nécessaires à 12 mois.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 33 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Dont environ 1,5 MEUR de chiffre d'affaires à l'avancement

