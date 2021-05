CYBERGUN : FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE AU 1ER TRIMESTRE 2021

11 mai 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 qui témoigne d'une très bonne dynamique commerciale.

+48% DE CROISSANCE

Normes IFRS - En KEUR - Données non auditées 2019 publié 2019 retraité[1] 2020 publié 2021 publié Variation publiée 1er trimestre 6 597 4 814 4 045 5 978 +48%

Au 1er trimestre 2021, CYBERGUN a enregistré un chiffre d'affaires de 6,0 MEUR contre 4,0 MEUR lors de la même période de l'année 2020, soit une croissance de +48%. Cette performance est d'autant plus remarquable que le 1er trimestre 2020 était marqué par une activité soutenue jusqu'au démarrage des premiers confinements en Europe.

Ce chiffre d'affaires trimestriel est également supérieur à celui réalisé au 1er trimestre 2019, retraité afin de tenir compte de l'arrêt à partir d'avril 2019 de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM.

TOUTES LES RÉGIONS ET TOUTES LES ACTIVITÉS EN CROISSANCE

Cette croissance est portée par le développement de toutes les activités du Groupe (civil et militaire) et toutes les régions.

En Europe, la croissance est soutenue par le développement des ventes sur le segment civil en indirect (B2B) et en direct (B2C) et le département Militaire.

Aux Etats-Unis, le développement provient aussi bien des ventes réalisées par EVIKE.COM que les activités poursuivies en direct.

En Asie, le Groupe tire profit de sa nouvelle stratégie commerciale centrée sur la gestion de contrats de distribution moins générateurs de revenus mais structurellement rentables.

AMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE

La stratégie mise en œuvre par le Groupe vise à privilégier les segments de marché et les modes de distribution les plus rentables avec une approche différente par région. Cette politique porte ses fruits puisque la marge brute du 1er trimestre 2021 est estimée à 1,9 MEUR, en hausse de +38% sur un an, et 31,1% du chiffre d'affaires malgré la moindre génération de marge brute des accords de distribution aux Etats-Unis et en Asie. Ces accords permettent de réduire fortement les charges opérationnelles et auront donc un impact structurellement sur la rentabilité opérationnelle.

RENFORCEMENT DES STOCKS ET POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

Cette accélération de la croissance a été rendue possible par l'assainissement de la structure financière. À fin décembre 2020, CYBERGUN disposait de 7,1 MEUR de trésorerie brute et de 1,0 MEUR de trésorerie nette de dettes financières. Cette santé financière a été mise à profit pour reconstituer les stocks afin de faire face à la demande.

Dans le même temps, le désendettement se poursuit avec, à ce jour, une dette financière de seulement 2,1 MEUR, dont 1,7 MEUR de dettes via à vis de son actionnaire RESTRATED INVESTMENT.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 - ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Retraitement de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis arrêtée à partir d'avril 2019 dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM.