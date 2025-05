Cybergun: entrée d'un investisseur qualifié au capital information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Cybergun indique qu'un 'investisseur qualifié' (qui ne souhaite pas que son identité soit rendue publique à ce stade) a déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et de droits de vote et détenir 1.550.000.000 actions de la société.



Cet investisseur déclare selon lui 'avoir de bonnes intentions à l'égard de la société et vouloir en devenir un actionnaire engagé' et considérer que 'le titre Cybergun est sous-coté et vouloir oeuvrer au succès de la société'.



'Le management de Cybergun a engagé des discussions avec cet investisseur afin de mieux comprendre ses objectifs, sa vision du développement de la société et son apport potentiel', ajoute le spécialiste des répliques d'armes factices.





Valeurs associées CYBERGUN 0,0004 EUR Euronext Paris +100,00%