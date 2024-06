CYBERGUN : CYBERGUN publie des résultats annuels 2023 meilleurs que prévu

20 juin 2024

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, publie son résultats annuels 2023 audités [1] , arrêtés le 17 juin par la gérance et revus par le conseil de surveillance. Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public sur le site Internet de la société.

À l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel non audité [2] , CYBERGUN avait prévenu qu'il anticipait un certain nombre de charges à caractère non récurrent qui devaient impacter les résultats de l'exercice à hauteur de -17 MEUR. Les résultats annuels définitifs ressortent finalement de meilleure facture, grâce à une solide résistance de la valeur des actifs présents au bilan confirmée par les trois lettres d'intention reçues pour l'acquisition du pôle civil du Groupe [3] .

De leur côté, les Commissaires aux Comptes ont certifié les comptes annuels et rendu leur rapport intégrant l'observation suivante : « Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Risque de continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes consolidés. »

STABILITÉ DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ

Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 42,7 MEUR [4] , contre 43,3 MEUR en 2022, soit un retrait limité de 1,5% qui résulte de deux trajectoires opposées entre :

Le pôle Civil (21,3 MEUR) qui affiche un retrait de -26% sur 1 an, les développements prometteurs du B2C en France, notamment le site Internet www.evike-europe.com , et la gestion de contrats de distribution en Asie, ne compensant pas le repli des marchés historiques B2B plombés par les difficultés financières des réseaux de distribution ;

Le pôle Militaire (21,4 MEUR) qui affiche une croissance de +47%, porté par la progression de +10% des activités d'ARKANIA (bureau d'études et production) et la première année de consolidation de VERNEY-CARRON, dont la contribution s'élève à 5,4 MEUR.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION IMPACTÉ PAR LE REPLI DU PÔLE CIVIL ET LA CONSOLIDATION DE VERNEY-CARRON MALGRÉ LE REDRESSEMENT ENGAGÉ DE CETTE NOUVELLE FILIALE

La marge brute consolidée progresse en valeur (17,2 MEUR contre 16,7 MEUR) et en pourcentage du chiffre d'affaires (40,7% contre 39,5%), preuve du solide niveau de valeur ajoutée créée par le Groupe.

Le résultat d'exploitation annuel ressort à -9,2 M€, contre -1,5 M€ en 2022, et se décompose entre :

-5,6 M€ pour le pôle Civil, dont le repli d'activité en B2B et le démarrage du B2C ne permettent pas de couvrir l'ensemble des charges d'exploitation du périmètre ;

-0,2 M€ au titre de l'activité militaire du périmètre ARKANIA ;

-3,4 M€ au titre de l'activité militaire du périmètre VERNEY-CARRON, activité en pleine restructuration après la prise de contrôle par le Groupe CYBERGUN en fin d'exercice 2022, qui montre les premiers signes d'inflexion favorable de tendance à comparer au résultat d'exploitation de 2022 (-4,1 MEUR durant un exercice de 10 mois).

RÉSULTAT NET INTÉGRANT D'IMPORTANTS ÉLÉMENTS SANS IMPACT CASH DONT LE MONTANT EST FINALEMENT NETTEMENT INFÉRIEUR AUX ESTIMATIONS INITIALES

La résultat net, part du Groupe, s'élève à -14,6 MEUR. Il intègre 0,6 MEUR de frais financiers et 5,0 MEUR de résultat exceptionnel lié, comme anticipé, à la dépréciation (sans impact cash) de la valeur comptable des actifs liés au bureau d'études (frais de recherches et développement, essentiellement) en raison de difficultés rencontrées dans la mise au point de répliques devant être intégrées dans des systèmes d'entrainement au tir.

Dans le même temps, les travaux d'audit ont permis de confirmer la valeur comptable des actifs Civil en France, évitant une perte additionnelle d'environ 3 MEUR, grâce au confort offert par les trois lettres d'intention reçues pour l'acquisition du pôle Civil du Groupe.

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS ÉTENDUS APRÈS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Grâce à une réduction de 5,5 MEUR de son besoin en fonds de roulement et à une émission obligataire de 1 MEUR, CYBERGUN a limité sa consommation de trésorerie à 3,1 MEUR au cours de l'exercice.

Au 31 décembre 2023, CYBERGUN disposait de 18,6 MEUR de fonds propres et d'une trésorerie de 1,7 MEUR pour une dette financière de 9,1 MEUR composée principalement de :

5,8 MEUR correspondant au solde d'obligations en cours d'equitization, dont 0,6 MEUR equitizé depuis janvier 2024 (le solde non equitizé fin 2024 a vocation à être remboursé en numéraire) ;

3,1 MEUR de PGE souscrit par le pôle Militaire et pour lequel le Groupe a obtenu un accord de rééchelonnement des remboursements de la part de ses partenaires bancaires.

Cette situation ne tient pas compte des moyens financiers additionnels en cours de mise en place pour soutenir le plan de développement du Groupe :

Le nouvel emprunt obligataire émis fin février pour un montant net de 1,54 MEUR ;

L'émission de nouvelles obligations simples à équitizer pour 0,6 MEUR ;

Le financement du besoin en fonds de roulement par des partenaires commerciaux ou financiers, notamment par la mise en place de systèmes de préfinancement (acomptes) et de refinancement (affacturage) ;

La valorisation de l'actif industriel de Blois, estimé à 5 MEUR, qui a d'ores et déjà donné lieu à date à une promesse de vente sur un terrain (0,9 MEUR) et un accord de principe sur le refinancement d'une partie de l'actif (3,3 M€) ;

La cession de tout ou partie du pôle Civil du Groupe pour un montant attendu supérieur à 10 MEUR.

Hugo BRUGIÈRE, Gérant de CYBERGUN, déclare : « Les trois offres d'acquisitions reçues pour notre pôle Civil démontrent la valeur de nos actifs et la capacité à libérer des ressources financières pour mener à bien nos plans de développement. Une fois que nous aurons avancé sur ces projets structurants, nous communiquerons sur notre vision du futur CYBERGUN. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Avertissement :

La société CYBERGUN a mis en place (i) un financement sous forme d'ORA-BSA, étant précisé qu'une partie des ORA émises ont été ensuite transférées à une fiducie, laquelle est à présent chargée de leur equitization, et (ii) un financement sous forme d'ORNAN avec la société YA II PN qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la fiducie et/ou de la société YA II PN.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] Dans le cadre de sa clôture 2023, la société CYBERGUN a décidé de changer la méthode de présentation de ses états financiers en passant des normes internationales (IFRS) aux normes françaises (French GAAP) conformément aux règles applicables aux sociétés cotées sur Euronext Growth. Dans le cadre de cette migration, la Société présente un tableau de passage de ses états financiers 2022 entre le référentiel IFRS et le référentiel French GAAP dans son rapport annuel 2023.

[2] Chiffre d'affaires 2023 en croissance porté par le développement du pôle Militaire et charges exceptionnelles anticipées

[3] CYBERGUN reçoit une première lettre d'intention confirmant la valorisation de son pôle civil // CYBERGUN reçoit une deuxième lettre d'intention pour l'acquisition de son pôle civil et confirme viser la meilleure valorisation possible // CYBERGUN reçoit une troisième lettre d'intention pour l'acquisition de son pôle civil et dévoile son calendrier de prise de décision

[4] À comparer à une première estimation de 45,3 MEUR annoncée le 5 avril 2024, les procédures d'arrêté des comptes ayant conduit à reclasser une partie des revenus en produits constatés d'avance