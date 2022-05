CYBERGUN : CYBERGUN ET EVIKE LANCENT EVIKE-EUROPE.COM POUR CONFORTER LEUR LEADERSHIP SUR LE SEGMENT " GRAND PUBLIC "

23 mai 2022.

Le Groupe CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, et le groupe EVIKE, leader américain dans la conception et la distribution de répliques d'armes à air comprimé (« Airsoft »), annoncent le lancement de leur nouveau site marchand www.evike-europe.com .

Après plusieurs mois de travail en étroite collaboration entre les deux groupes et 1,6 MEUR de développements comptabilisé par CYBERGUN en charges opérationnelles courantes en 2021, Evike-europe.com va s'imposer dès son lancement comme le plus gros catalogue airsoft européen en B2C (vente directe aux consommateurs) avec près de 10 000 références disponibles issues des catalogues de CYBERGUN et de EVIKE. La haute disponibilité des produits sera un atout grâce à une connexion directe avec le stock de CYBERGUN en France et de EVIKE aux Etats-Unis. Evike-Europe.com profitera dès son lancement de la puissance de la marque EVIKE qui est aujourd'hui le leader mondial incontestable et incontesté de la vente d'Airsofts par le nombre de références et le chiffre d'affaires. Tous les clients d'EVIKE localisés en Europe seront automatiquement redirigés vers le site Evike-europe.com.

Après une première phase de préouverture réservée à quelques clients des deux groupes, le site Evike-europe.com, disponible en français et en anglais, sera accessible au public dès le 30 mai 2022. Initialement disponible en anglais et en français, le site sera progressivement traduit dans 4 nouvelles langues afin de toucher un maximum de consommateurs européens.

Le groupe CYBERGUN, qui consolidera les résultats d'Evike-europe.com, vise un chiffre d'affaires pour sa division B2C (ventes en magasins et sur Internet) de 4 MEUR cette année, 8 MEUR dans 2 ans et 15 MEUR dans 5 ans, contre 2 MEUR en 2021, avec un taux de marge commerciale d'environ 40%.

UNE NOUVELLE ÉTAPE CLÉ DANS LE PARTENARIAT ENTRE DEUX LEADERS

Ce lancement s'inscrit dans le prolongement naturel de l'accord conclu à l'été 2020 entre CYBERGUN et EVIKE. Dans ce cadre, CYBERGUN s'est vu confier la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits d'EVIKE sur le marché européen en B2B (vente aux professionnels). La société américaine a vu dans CYBERGUN un acteur de poids capable de mettre à disposition une parfaite connaissance des attentes des consommateurs et un puissant réseau de distribution direct (B2C) en France et indirect (B2B) dans toute l'Europe.

Pour mémoire, CYBERGUN et EVIKE ont annoncé en avril 2022 un partenariat pour la distribution de produits « grand public » aux Etats-Unis qui s'est traduit par l'entrée de EVIKE à hauteur de 49% au capital de SAUSA et PALCO, les deux filiales américaines de CYBERGUN dédiées au marché américain.

De son côté, CYBERGUN confirme sa capacité à étendre et renforcer ses positions sur tous les segments stratégiques de l'univers du tir, que ce soit dans le domaine civil (répliques pour tir de loisirs vendues en B2C et B2B) ou militaire (répliques pour l'entrainement des forces, simulateurs, armes de poing).

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « L'alliance stratégique entre CYBERGUN et EVIKE prend une nouvelle dimension aujourd'hui avec le lancement d'Evike-europe.com. Après avoir capitalisé sur le leadership de notre partenaire aux Etats-Unis et avoir appris à travailler ensemble, nous allons un pas plus loin dans notre démarche en Europe avec un site Internet aux couleurs de EVIKE et piloté par le groupe CYBERGUN. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2twkZtsYmuZyXBtlZZmmGJobG1hxpWVapOdyJVolprHa29oyW1hbJTHZnBlnGVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74700-cyb_cp_lancement_evike-europe_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com