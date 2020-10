CYBERGUN : CYBERGUN ENRICHIT SON OFFRE AVEC UN SIMULATEUR D'ENTRAINEMENT AU TIR DE NOUVELLE GÉNÉRATION

29 octobre 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un accord de distribution entre son département défense et sécurité SPARTAN Military & Law Enforcement et un industriel français.

Au terme de cet accord, SPARTAN MLE se voit confier la distribution du tout nouveau simulateur d'entraînement au tir S.P.E.C.T.R.E conçu et développé par cet industriel.

Forte de son expertise historique de fabrication industrielle d'équipements et de cartes électroniques, cet industriel a développé et fabriqué un simulateur d'entrainement au tir particulièrement innovant et très souple d'emploi appelé S.P.E.C.T.R.E.

Doté d'une bibliothèque très riche de vidéos pédagogiques, S.P.E.C.T.R.E permet à l'instructeur d'apprécier à la fois la qualité mais aussi la légalité du tir des entraînés. Ces derniers, doivent réagir rapidement à une situation donnée en décidant d'utiliser, ou non, leur arme en fonction tant du cadre légal dans lequel ils sont placés que de l'environnement humain. En cas de tir, la vidéo se fige immédiatement permettant d'analyser alors la qualité du tir. Cette fonctionnalité est primordiale, notamment dans le cadre de la préparation d'interventions en zone mixte où des populations civiles peuvent être présentes sur les zones d'intervention, pour prouver la légitime défense notamment. L'instructeur peut aisément enrichir la bibliothèque grâce à des vidéos qu'il peut lui-même concevoir et réaliser avec des appareils grand public comme un téléphone portable.

Conjuguant un prix très abordable avec une grande flexibilité d'utilisation, ce nouveau simulateur répond parfaitement aux exigences des forces de défense et de sécurité mais aussi d'une clientèle civile. Après une première vague de déploiement commercial en France, qui s'est conclue par des commandes en provenance de l'Armée de terre, la force de frappe et le réseau de CYBERGUN vont permettre de déployer l'offre beaucoup plus massivement à l'international.

Déjà très présent sur le marché de l'entrainement des forces de défense et sécurité grâce à son offre unique de répliques d'armes sous licence, SPARTAN MLE a souhaité inclure ce simulateur d'entrainement dans sa nouvelle gamme « Simulation et entrainement au tir ». Grâce à ce simulateur, SPARTAN MLE vise le marché international de l'entrainement des forces militaires mais aussi des polices municipales ou nationales souvent confrontées au manque de moyens d'entraînement simples, performants mais accessibles financièrement.

Le Général (2S) Emmanuel MAURIN, Directeur Général de SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT, déclare : « Avec S.P.E.C.T.R.E, nous ajoutons une magnifique et nouvelle référence à notre offre de simulation. Ceci va contribuer à accélérer notre développement sur le segment très porteur de l'entrainement des forces en répondant toujours mieux aux enjeux technologiques et économiques de nos clients et prospects. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 - ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86