CYBERGUN : CYBERGUN annonce une émission obligataire de 0,3 MEUR dans le cadre de son programme d'equitization

22 janvier 2024

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la réalisation d'une émission obligataire de 0,3 MEUR intégralement souscrite par la Fiducie conformément au programme d'equitization en cours.

Pour rappel, dans le cadre de l'émission d'ORA-BSA réalisée en décembre 2022, CYBERGUN a mis en place une Fiducie chargée :

De convertir en actions CYBERGUN les ORA émises et qui lui ont été transférées, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions CYBERGUN en résultant sur le marché (le processus d' « equitization ») ; De souscrire ensuite, dans le temps, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches CYBERGUN (les « OS »), grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l' equitization des ORA et des OS le cas échéant ; De procéder à l' equitization des OS.

La levée de fonds annoncée ce jour ne donne pas lieu à l'émission de nouveaux BSA E .

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Avertissement :

La société CYBERGUN a mis en place un financement sous forme d'ORA-BSA et une fiducie chargée de l'equitization des ORA. Cette dernière, après avoir reçu les actions issues de l'equitization, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Ces actions seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.