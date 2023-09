CYBERGUN : CYBERGUN annonce un accord de distribution exclusif entre VERNEY-CARRON et RIVOLIER, unissant deux héritages de savoir-faire exceptionnels

8 septembre 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est très fier d'annoncer un accord historique conclu entre VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, et RIVOLIER, l'une des plus anciennes entreprises françaises spécialisées dans la distribution d'équipements de chasse et de tir. Cet accord de distribution exclusive uni deux icônes de l'industrie française, alliant des siècles de savoir-faire et d'expertise, pour offrir aux passionnés de chasse et aux professionnels du tir une expérience sans précédent.

Fondée en 1820, VERNEY-CARRON jouit d'une réputation internationale pour sa qualité exceptionnelle et son engagement envers l'innovation dans le domaine des armes. Depuis plus de deux siècles, l'entreprise s'est érigée en tant que gardienne du patrimoine de la chasse française, produisant des fusils et carabines de chasse et des armes de sécurité et de défense reconnus pour leur précision, leur durabilité et leur élégance.

RIVOLIER, fondée en 1830, est tout aussi emblématique. Cette entreprise familiale a su rester fidèle à ses racines tout en accompagnant l'évolution des besoins des chasseurs et tireurs sportifs. Avec plus d'un siècle d'expérience dans la distribution de produits de chasse et de tir, RIVOLIER est un acteur incontournable du marché français. La société est réputée pour son service client exceptionnel et sa capacité à fournir une gamme complète d'équipements de haute qualité pour les passionnés de chasse et de tir. Le réseau de partenaires de RIVOLIER compte aujourd'hui plus de 550 points de vente sur tout le territoire.

Cet accord de distribution exclusive sur le marché français entre VERNEY-CARRON et RIVOLIER concerne l'ensemble de la gamme de fusils et carabines de chasse fabriquée et mise sur le marché par la société VERNEY-CARRON et les lanceurs sublétaux de balles de défense Flash-Ball, mais ne concerne pas les autres produits de Sécurité & Défense de la marque LEBEL. Cette étape significative dans l'histoire des deux entreprises permettra aux clients français de RIVOLIER de bénéficier d'un accès inégalé à une gamme complète de produits de chasse et de tir, alliant le style intemporel de VERNEY-CARRON à la logistique efficace et à l'expertise de distribution de RIVOLIER.

Pour VERNEY-CARRON, ce partenariat majeur permettra à l'entreprise de générer une croissance de son chiffre d'affaires sur le marché de la Chasse en France, sans investissement additionnel, et de concentrer ses efforts de développement commercial et le financement de son BFR sur les marchés de la Sécurité et de la Défense et à l'export et de générer un effet de levier considérable sur les moyens financiers mis à sa disposition depuis sa reprise par le Groupe CYBERGUN.

Les termes de cet accord historique, dont les détails restent confidentiels, prévoient un ambitieux plan de développement allant de près d'1 MEUR de chiffre d'affaires dès 2023 à près de 7 MEUR en 2026.

« Nous sommes ravis de collaborer avec RIVOLIER pour offrir à nos clients français une expérience de chasse et de tir incomparable », a déclaré Emmanuel COURAUD, Directeur Général de VERNEY-CARRON. « En unissant nos forces, nous pouvons perpétuer notre engagement commun envers la tradition et l'innovation, tout en continuant à servir nos clients avec les meilleurs produits et services disponibles. »

De son côté, Arnaud Van Robais, Président de RIVOLIER, ajoute : « RIVOLIER est fier de s'associer à VERNEY-CARRON, une entreprise dont la réputation d'excellence dans le domaine de la chasse est incontestée. Cet accord renforce notre engagement à fournir des produits de qualité supérieure à nos clients et à soutenir la passion de la chasse en France. »

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL® qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger.

Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9).

Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 - MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur VERNEY-CARRON : www.verney-carron.com

À propos du groupe RIVOLIER :

Créé en 1830 et repris par Arnaud Van Robais en 1989, le groupe RIVOLIER est historiquement expert en armes. Il a ensuite étendu son expertise pour devenir un distributeur-importateur au début des années 1990 et élargir son offre de manière pertinente vers les métiers de la sécurité-défense et de la nature.

Après plusieurs opérations de croissance externe, le groupe RIVOLIER a développé différents métiers dans la distribution B2B, notamment dans les univers de la pêche avec SERT et des accessoires pour animaux domestiques avec BRANDY. Il en résulte un positionnement industriel autour de deux principaux pôles d'activités :

Nature (environ 60% du chiffre d'affaires) : conception et distribution de matériels et d'accessoires pour la pêche, les animaux domestiques, la chasse, l'observation et le tir ;

RIVOLIER Sécurité-Défense (environ 40% du chiffre d'affaires) : distribution B2B d'équipements individuels et collectifs de sécurité-défense, destinés aux forces de l'ordre et aux forces armées.

Le groupe RIVOLIER réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 107 millions d'euros.

