Cybergun: contrat de 36 ME avec l'ukrainien Ukrspecexport

(CercleFinance.com) - Cybergun fait savoir que sa filiale Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français, a signé un contrat-cadre avec la société d'État ukrainienne Ukrspecexport d'un montant record de 36 millions d'euros.



Ce contrat prévoit la fourniture par Verney-Carron de 10 000 fusils d'assaut, 2000 fusils de précision et 400 lance-grenades.



L'exécution de ce contrat-cadre est soumise à la mise en place du financement nécessaire, qui pourra être assuré par fonds ukrainiens et français, dans le cadre d'un accord entre l'État ukrainien et le fonds de soutien à l'Ukraine.



Les livraisons de lots de qualification sont prévues début 2024. Les premières livraisons en série sont prévues 6 mois après l'exécution du contrat-cadre, sous réserve de l'obtention par Verney-Carron des autorisations d'import-export nécessaires entre la France et l'Ukraine dans le domaine des armes.



Le processus de livraison s'étalera sur 10 mois, permettant à Verney-Carron d'adapter son outil de production aux volumes engagés.





